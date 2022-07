Aron Dönnum se sent enfin bien au Standard de Liège : "Beaucoup de choses ont changé"

Le Norvégien, qui avait été prêté à son ancien club Valerenga en mars dernier, est métamorphosé depuis son retour en bord de Meuse. L'ailier a changé d'attitude et Ronny Deila y est pour beaucoup.

Très peu de personnes pensaient revoir Aron Dönnum rejouer pour le Standard après une première saison décevante. Et pourtant, l'ailier a effectué une bonne prestation contre La Gantoise (2-2) ce vendredi soir. "Pour être honnête, je n'étais pas sûr de reporter un jour ce maillot. ​En fin de saison passée, je me disais que je devais peut-être chercher après un nouveau club étant donné que cela n'allait pas pour moi à Liège, mais ce n'est plus le cas. Le précédent exercice était confus et je ne savais pas ce que l'on attendait de moi. Désormais je suis heureux d'être ici. Beaucoup de choses ont changé, je me sens bien. Je pense que nous avons tous le même feeling. Je sens que nous sommes désormais une équipe et que chacun partage ce sentiment", a confié le Norvégien à l'issue de la rencontre.

Ronny Deila a beaucoup discuté avec son compatriote cet été. "Je le connais bien et j'aime sa philosophie de jeu. De plus, c'est un coach qui apporte de la confiance, nous permet de prendre du plaisir et de bien gérer la pression. Si nous conservons cette mentalité et cette passion, on sera difficile à battre", a précisé le joueur âgé de 24 ans qui a joué une partie de la rencontre dans la défense à cinq de Deila après l'exclusion de Calut. "C'est assez incroyable. C'est la première fois de ma carrière que je joue en défense et j'ai travaillé dur. Je pense que je n'avais jamais autant défendu durant ma carrière", a conclu Dönnum.