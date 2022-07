Noë Dussenne : "Ce point est encourageant pour la suite"

Le Standard de Liège a arraché le partage contre La Gantoise (2-2) ce vendredi soir lors du match d'ouverture de la première journée de Jupiler Pro League.

Réduit à dix dès le quart de jeu après l'expulsion de Calut, le Standard est pourtant parvenu à ouvrir le score sur penalty via Amallah. Tissoudali égalisera en seconde période avant de voir Lemajic permettre à Gand de prendre les commandes de la rencontre à dix minutes du terme. Mais les Liégeois n'ont rien lâché, et Noë Dussenne a surgi pour placer une reprise de la tête au fond des filets.

"Ce carton rouge qui vient rapidement, c'est dommage, mais ça arrive et tout le monde s'est battu pour Alex (Calut) car ce n'est pas facile de se faire expulser quand on est jeune. Il avait le moral dans les chaussettes à la pause, mais on lui a dit que ça arrive à tout le monde. Cela m'est arrivé plusieurs fois", a confié le défenseur central.

© photonews

"Nous avons été solidaires à chaque moment sans oublier la prestation exceptionnelle d'Arnaud (Bodart) qui a sorti des ballons très chauds. Nous avons bien tenu en défense malgré ces deux buts similaires...Nous étions à dix pendant plus de 75 minutes, c'était éprouvant. Nous devons nous appuyer sur cet état d'esprit et faire en sorte que les supporters soient fiers de nous. On a vu qu'ils étaient plus de 19.000 à prendre leur abonnement, et on s'est dit que les mecs sont toujours derrière nous malgré la saison dernière qui fut mauvaise. Ils n'ont pas arrêté de nous encourager du début à la fin", a précisé l'auteur du deuxième but des Rouches. "On a écarté sur Canak qui rentre sur son pied gauche, j'anticipe, et c'est vrai que je la mets bien. Ce point est encourageant pour la suite. Le groupe est soudé et va dans le même sens. Une nouvelle dynamique s'est installée."

Dussenne est fier d'être le nouveau capitaine du matricule 16 pour la saison à venir. "Une grande fierté d'être le capitaine du Standard. La preuve que le club croit en moi et s'appuie sur les plus anciens du vestiaire. J'ai la parole facile avec tout le monde et je suis très accessible. Je donne toujours le maximum et j'essaie d'être toujours positif. Aujourd'hui avant la rencontre, j'ai dit aux autres qu'on jouait dans notre maison et que tout le monde était là pour nous soutenir. On a fait match nul, mais c'est de bon augure pour la suite", a conclu Dussenne.