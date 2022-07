La Gantoise, via un communiqué, fustige à nouveau l'arbitrage de la rencontre face au Standard

Les Buffalos pensaient tenir leur première victoire de la saison sur la pelouse du Standard de Liège vendredi dernier, mais c'était sans compter sur la présence de Noé Dussenne dans les derniers instants de la rencontre.

Vendredi dernier, La Gantoise a partagé l'enjeu sur la pelouse du Standard de Liège en ouverture de cette nouvelle saison de Jupiler Pro League (2-2). Lors de deux phases cruciales - une éventuelle faute de main de Renaud Emond dans le rectangle ainsi qu'un contact important entre Arnaud Bodart et Jordan Torunarigha -, les Buffalos ont estimé mériter un penalty, qu'ils n'ont jamais obtenu.

Très furieux depuis plusieurs jours, les Gantois se sont exprimés dans un nouveau communiqué, dans lequel ils ne manquent pas de fustiger l'arbitrage de la rencontre ainsi que l'organisation de l'Union Belge lors de la désignation des arbitres. "Le 26 avril, Het Laatste Nieuws a publié une liste de 8 décisions incompréhensibles, chacune en défaveur du KAA Gent. Après le premier match de la nouvelle saison et deux pénaltys qui n'ont pas été vérifiés par le VAR, rien ne semble avoir changé. Les analystes se demandent même à voix haute si les arbitres et le VAR visent le KAA Gent".

"Les clubs, réunis en Pro League, n'ont pas leur mot à dire dans la gestion de l'arbitrage. Ils paient des taxes fédérales (6% par billet vendu) et donc tous les clubs et leurs supporters ont droit à une gestion correcte de la compétition. C'est pourquoi le KAA Gent appelle à agir, dans l'intérêt de tous les clubs. Nous demandons une révision du conseil d'arbitrage professionnel, une meilleure interaction entre l'arbitre et le VAR, une signature des accords contractuels concernant la caméra 16 mètres et une nomination plus réfléchie des arbitres et des membres du VAR."

La saison vient seulement de commencer, et les Gantois ne décolèrent pas. Ambiance.