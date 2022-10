Robin Veldman analyse le positif et le négatif après la victoire contre Eupen

On peut discuter longtemps des erreurs commises par Anderlecht face à Eupen, mais au vu de la situation, une seule chose comptait : le résultat, et il est positif. Les Mauves prennent trois points très importants avant un calendrier infernal.

Anderlecht avait pourtant idéalement commencé le match, menant 2-0 et ne laissant pas l'AS Eupen exister. De quoi se croire arrivé ? "Nous ne pouvons pas sombrer dans la facilité", regrette Robin Veldman en conférence de presse. "Il faut rester concentrés. Nous aurions également dû faire 3-0, avec cette énorme occasion de Fabio. Mais notre problème est aussi que nous cherchons un peu trop souvent le "ballon doré", le geste parfait. Il y a aussi eu trop de longues balles, qui ont forcé des duels physiques difficiles".

Veldman aimerait en effet voir plus de jeu en combinaison et de changements de flanc. Des points qui le différencient de Felice Mazzù, et Théo Leoni le soulignait en zone mixte : en quelques jours, le nouveau coach du RSCA veut déjà imposer sa griffe. "Il faut augmenter le tempo et avoir le contrôle du jeu. Faire hésiter l'adversaire. Mais ça impose un jeu précis et patient", concède le coach (intérimaire ?). "Ca marche par moments, mais il faut rester concentré pour profite de ces moments. Parfois, nous avons voulu jouer trop vite, notamment sur les phases arrêtées...il faut rester calme".

Les phases arrêtées ? Je me demande aussi comment nous pouvons encaisser deux fois

Il y a cependant un constat sans appel : le RSCA a encore encaissé - deux fois - sur phase arrêtée. "C'est vrai, et nous allons nous pencher sérieusement là-dessus. C'est en partie dû au fait que certains doivent prendre leurs responsabilités, et en partie un problème de mentalité", regrette Robin Veldman. "Je le dis depuis longtemps, si tu es prêt à aller au contact avec le ballon, tu peux écarter le danger bien plus facilement. Je me demande vraiment comment nous avons pu encaisser deux fois comme ça".