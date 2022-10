Gary Magnée : "Contre le Standard ? Il y a moyen de faire quelque chose"

Le défenseur d'Eupen était logiquement déçu après la défaite (4-2) face au RSC Anderlecht, mais espère de bons résultats de

Menés 2-0 après une vingtaine de minutes, les Eupenois ont ensuite montré une belle résistance. "On a joué très bas en première mi-temps. A force de reculer, cela nous a un peu tués et cela leur a permis de marquer des buts. On a su à chaque fois revenir dans le match. On a montré du caractère."

"Un moment difficile à passer", pour les Eupenois, qui ont changé d'entraîneur récemment. "On s'est dit qu'on devait presser, défendre et attaquer comme un équipe. A certains moments aujourd'hui, ce n'était pas trop ça. C'est une situation un peu compliquée, on doit être soudés. A chacun de voir comment il se sent mentalement. Mais je pense que l'équipe va tout donner pour les matchs qui vont suivre."

Le prochain match, ce sera face au Standard, à domicile. "A la maison, c'est toujours différent. Le public sera là pour nous pousser. Je pense qu'on peut faire quelque chose le week-end prochain."

Faiblesse potentielle du côté du Standard, comme l'a dit le coach d'Eupen, Kristoffer Andersen : l'euphorie actuelle dans laquelle se trouvent les Liégeois. "Chaque équipe qui est dans une bonne période est fort euphorique", a acquiescé Magnée. "Il faudra trouver les points faibles. Si on fait les choses comme il faut, comme le coach demande, il y a moyen de gagner ce match."

Un match spécial pour Magnée, originaire de Soumagne, dans la province de Liège ? "En tant que Wallon, c'est vrai que ça fait quelque chose. Mais cela reste un match comme un autre."