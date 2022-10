Teddy Alloh : "Nos meilleurs matchs sont contre les grosses équipes"

Le joueur d'Eupen a analysé la défaite de ce dimanche à Anderlecht (4-2).

"Notre première mi-temps a été difficile", a déclaré Teddy Alloh en zone mixte. "On avait pas nos repères lors des 30 premières minutes. On n'a pas vraiment d'excuses. On n'a pas du tout joué. Les deux buts encaissés nous a rendu le match difficile."

Heureusement, les Pandas se sont réveillés et sont revenus dans le match. "C'était bien mieux en seconde mi-temps", a constaté le jeune joueur définitivement transféré par le PSG. "Sans le but qu'on marque en fin de première mi-temps (csc de Hoedt, ndlr), on aurait peut-être été moins boostés. Il a vraiment fait du bien mentalement."

Les Pandas ont ainsi inscrit deux buts sur coup franc. "On savait qu'Anderlecht n'était pas bon sur phases arrêtées. Sur les centres aussi. Stef (Peeters) les a bien tirés. Le coach nous avait prévenus que sur de telles phases de jeu, on pouvait avoir un avantage."

Eupen a poussé en fin de match pour égaliser, Anderlecht en a alors profité et a tué le match. "On ne doit pas prendre ce quatrième but. On aurait pu en marquer en fin de match. Ca fait mal, mais on peut être contents de nous. Le match était nul était proche."

Eupen a beau avoir enregistré sa 11e défaite cette saison, les Pandas n'ont de nouveau pas été ridicules face à un cador du championnat. "Nos plus gros matchs, ce sont contre les plus grosses équipes. Il ne faut pas baisser les bras. On sait que contre les gros, on peut faire des bons matchs donc on peut gagner contre les moins grosses équipes."