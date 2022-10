Enfin les débuts de Théo Leoni : "Une grande fierté !"

Enfin ! Théo Leoni, 22 ans, a pu disputer ses premières minutes avec le RSC Anderlecht. Le capitaine des Espoirs a attendu ce moment pendant très longtemps. Et il n'a pas manqué ses débuts.

Théo Leoni est certainement l'homme le plus patient de tout Neerpede - et pour lui, on peut presque utiliser à bon escient le terme "homme", car le capitaine des Espoirs (et donc désormais du RSCA Futures) a déjà 22 ans. Régulièrement appelé en équipe A, il n'avait pas encore eu l'occasion de faire ses débuts. Mazzù l'avait sélectionné, mais comme un symbole, c'est Robin Veldman, son entraîneur en D1B, qui l'a lancé dans le grand bain.

"Mon sentiment, c'est une grande fierté ! C'est une fierté de porter ce maillot en équipe A", sourit un Leoni qu'on a vu ému à sa montée au jeu. "C'est magnifique, mais le plus important, c'était la victoire car jouer c'est bien beau, mais il fallait offrir la victoire aux supporters". Et quand Théo monte au jeu, le match n'est pas encore décidé. "Je ne vais pas cacher que ce n'était pas évident car quand je rentre, ce n'est que 3-2. Eupen n'a rien à perdre et pousse. Ce n'était pas facile, mais le coach m'a donné sa confiance et à moi de lui rendre, de montrer à mes équipiers aussi que j'ai ma place dans cette équipe. Cette victoire, c'est un soulagement, on en avait bien besoin", se réjouit le capitaine des Espoirs. "J'ai ressenti du stress, mais un stress positif, et j'ai reçu un énorme soutien de la part du public à mon entrée au jeu. Ca m'a mis un gros coup de boost".

Des matchs, je veux en disputer des centaines pour Anderlecht

Veldman n'a pas eu à faire de long discours à son jeune joueur au moment de le faire entrer. "Il ne m'a rien dit ! On se connaît bien, il me coache depuis un an et demi et sait ce que je peux apporter. En voyant que je ne jouais pas avec les U23 hier, j'ai espéré, bien sûr. Mais le coach ne m'a rien promis", assure Théo Leoni. "Bien sûr, j'espérais, car j'ai tout de même été fort patient jusqu'ici. Maintenant, palier par palier : grappiller des minutes en plus, puis espérer être titulaire. De toute façon, je suis là depuis 10 ans, je suis un clubman : des matchs, je veux en disputer des centaines pour Anderlecht !".