"Nous avons réussi à faire douter Anderlecht"

Le successeur de Bernd Storck sur le banc d'Eupen a vu beaucoup de positif de la prestation de ses joueurs ce dimanche après-midi sur la pelouse du RSC Anderlecht (4-2).

Après une première demie-heure très compliquée, Eupen était déjà mené 2-0 sur le terrain du RSC Anderlecht. "On ne nage pas dans la confiance pour l'instant", a déclaré le nouveau coach d'Eupen, Kristoffer Andersen, en zone mixte. "Mais dire qu'on n'a pas de confiance, ce n'est pas non plus vrai. Nous avons perdu beaucoup de ballons très facilement durant les 20 premières minutes."

"Cela a été très difficile quand on s'est pris ce but sur coup franc (via Refaelov, ndlr). On a alors changé en 4-3-3. On alors vu une équipe sous un autre visage. Presser un peu plus, jouer un peu plus offensif, c'est peut-être un visage qui convient mieux à l'équipe. On a joué plus haut, et on eu des bonnes combinaisons de football."

Eupen a également reçu un petit coup de pouce de la part de la défense d'Anderlecht et de Wesley Hoedt, qui a dévié dans ses propres filets un coup franc de Stef Peeters. "Ce but tombe un peu de nulle part. Mais il a vraiment fait du bien, juste avant la mi-temps."

Les Pandas sont ensuite remontés sur le terrain avec de bien meilleures intentions et, sans une envolée de Van Crombrugge sur une frappe de Peeters, auraient pu revenir à 2-2. "On a réussi à créer le doute dans le stade. On a été deux fois plus près du 2-2, et une fois plus près du 3-3 que du 4-2. On aurait pu mieux sortir, mieux défendre sur le deuxième ballon lors du 3-1. En deuxième mi-temps, cela s'est joué sur des détails."

Un nouveau coup franc, et Eupen y a de nouveau cru. "Il y a eu une bonne énergie, on aurait pu revenir mais on l'a un peu joué 'all in'. Le score final n'est peut-être pas logique, mais vu qu'on avait tout ouvert sur la fin du match on savait que cela pouvait arriver."

Quel est alors le mental de ses hommes, après le licenciement de Bernd Storck la semaine dernière, puis cette défaite dure à avaler aujourd'hui au Lotto Park ? "Vu notre deuxième mi-temps, on méritait le nul. Les joueurs sont déçus, mais je pense qu'ils sont aussi conscients de leur performance d'aujourd'hui."

Andersen sait que ses hommes ont des chances d'aussi faire douter leur prochain adversaire : le Standard. "On doit se baser sur notre match d'aujourd'hui avant celui contre le Standard. Le Standard viendra avec l'euphorie. C'est un match que tout le monde voudra jouer, en étant à 100 %. Je pense que les chances, ce sera du 50-50."