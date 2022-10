Inquiétude pour Yari Verschaeren ? "Nous ne prendrons aucun risque"

Surprise au coup d'envoi d'Anderlecht - Eupen : pas de Yari Verschaeren, ni sur le terrain ni sur le banc. Le 10 des Mauves est légèrement blessé.

À quelques semaines d'une Coupe du Monde qu'il rêve sûrement encore de disputer, Yari Verschaeren pourrait bien être absent pour plus qu'un match. Ce vendredi, l'Anderlechtois avait ressenti une douleur à l'entraînement, qui n'a fait qu'empirer à mesure que la réception d'Eupen approchait. Robin Veldman n'a pris aucun risque. Des tests supplémentaires seront effectués en début de semaine et Verschaeren pourrait manquer le déplacement à Silkeborg, au moins.

Les semaines à venir détermineront la seconde partie de saison du RSCA, puisque le club jouera sa place en Europe, en Coupe et même dans le top 8. Verschaeren devrait être partie intégrante de cette course, mais on ignore encore combien de temps il manquera à l'appel...