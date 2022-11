Toby Alderweireld entre satisfaction et déception: "Ce Club de Bruges était prenable"

L'Antwerp est revenu de loin au Jan Breydel, dimanche après-midi, mais ce partage laisse quand même un sentiment d'inachevé à Toby Alderweireld.

Mené 2-0 sur la pelouse du triple champion en titre, l'Antwerp n'a pas abdiqué et s'est arraché pour aller chercher un bon point dans la Venise du Nord. Mais Toby Alderweireld est persuadé qu'il y avait moyen de faire mieux encore. "On a eu la bonne mentalité pour revenir dans le match, mais si on avait eu cette mentalité plus tôt dans la rencontre, on aurait peut-être pu gagner", confie-t-il au Nieuwsblad.

Car le défenseur du Great Old n' pas été impressionné par la prestation du Club de Bruges. "S'il y a bien un jour où le Club de Bruge était prenable, c'était aujourd'hui. Mais bon, on a pris un point en étant mené 2-0 et je suis fier de l'équipe."