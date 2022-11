Marc Degryse surpris par le penalty de Mechele : "Il commet une erreur"

Le défenseur brugeois a permis à l'Antwerp d'égaliser.

Ce dimanche, le Club de Bruges a concédé deux points face à l'Antwerp (2-2). Alors que les Gazelles comptaient un but d'avance à moins d'un quart d'heure du terme, Brandon Mechele a commis un penalty évitable, amenant l'égalisation du Great Old. Après la rencontre, Marc Degryse s'est dit très surpris par cette phase. "Le Club a remis la faute sur l'arbitrage, mais je pense que c'est bien Mechele qui commet une erreur. En tant que VAR, je n'aurais pas appelé l'arbitre, car il ne s'agit pas d'une erreur manifeste. Mais je peux comprendre la position de l'homme en noir."

"Je comprends que le Club puisse se sentir lésé, mais il doit aussi se regarder dans un miroir. Ils n'ont pas joué comme un champion lors des six derniers matches. Jutgla n'était pas dans son match avant un but chanceux. Lang a essayé, s'est montré, mais on ne peut pas appeler cela une prestation convaincante. Ils sont trop vulnérables collectivement" conclut Marc Degryse.