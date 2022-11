Simon Mignolet n'est pas d'accord avec l'arbitre: "Durant tout le match, il y a des bras qui ont traîné"

Le deuxième gardien des Diables Rouges avait du mal à avaler la décision de Monsieur Lardot.

"Aujourd'hui, sans aucun doute, on mérite les trois points". C'est avec ces mots que Simon Mignolet entame son analyse du match au micro de Eleven Sport ce dimanche. "Je suis juste déçu pour le résultat, car la performance était là. On avait le contrôle, et on méritait de gagner, oui. Mais au final, il n'y a que les chiffres qui comptent".

Le gardien des Diables défend cependant sa défense : "C'était différent des autres semaines. Sur le premier, on doit défendre autrement, mais sur le second, on ne peut rien faire si l'arbitre siffle. Il fallait gagner, c'était le plus important".

Et le gardien de Bruges, grand favori pour le prochain Soulier d'Or, n'est pas d'accord avec l'arbitre sur l'action du penalty. "On joue l'Antwerp.. Il y a des duels, et le match a été engagé de la part de tous les joueurs. Il n'y a rien eu de stupide dans les gestes, juste du jeu physique. Il faut sentir le match, car il y a des duels et des contacts. Alors oui, on peut donner penalty, mais pendant tout le match, il y a des bras qui traînent. Ok, c'est peut-être plus facile de donner penalty.. Mais les gens ne viennent pas au stade pour voir ce genre d'action".

Voilà un dernier petit débat avant la Coupe du Monde.