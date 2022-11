Skov Olsen: "C'est un penalty stupide"

Le Danois va s'envoler pour le Qatar sur un nul décevant avec le Club de Bruges.

Skov Olsen n'a pas disputé son meilleur match ce dimanche contre l'Antwerp, mais le Danois a tout de même délivré une passe décisive. Après la rencontre, il ne mâchait cependant pas ses mots sur la prestation de son équipe.

"Je suis déçu, cela ne doit pas arriver", déclare le Danois au micro de Eleven Sports. "On avait le contrôle et on a tout perdu en deux minutes. C'est inacceptable pour nous, je dirai même décevant. Je dois revoir les images oui, mais c'est un penalty stupide. Au final, on perd deux points".

L'ailier du Club va maintenant pouvoir aller disputer la Coupe du Monde. "Cela trotte dans les têtes, oui, je ne vais pas mentir. Mais j'étais dans mon match, je voulais être bon aujourd'hui. La Coupe du Monde, c'est après. Puis quand on a peur de se blesser, on finit par se blesser. Je n'avais que le match de Bruges en tête".