Toby Alderweireld ne compte pas arrêter les Diables après le Mondial

"Mon rêve devient réalité pour la dernière fois": par ses mots, publiés sur Twitter, Toby Alderweireld semblait annonce sa retraite internationale après le Mondial, le défenseur central des Diables Rouges est revenu sur ses propos dimanche, dans un entretien accordé au Laatste Nieuws.

Et il espère encore pouvoir représenter son pays après la Coupe du monde. "Être encore là dans quatre ans sera difficile", sourit-il. "Mais non, on verra bien après le Mondial. C'est fantastique de jouer pour la Belgique. Je suis très fier d'avoir l'honneur de représenter mon pays. Mais mes derniers matchs ne sont pas pour tout de suite. Je dois mieux communiquer."

Today, my dream came true for the final time 💭



I'm honoured to have been selected again for @BelRedDevils. I will give my all to a country that has given me so much and one that I'm proud to call my home. With your support, nothing is impossible.



IT’S #DEVILTIME 👹🇧🇪 pic.twitter.com/MDETHgQ6Lt