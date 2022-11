Une crise à l'Antwerp ? "Je prends cela comme un compliment" réagit Van Bommel

Après son fantastique 27/27, l'Antwerp a marqué le coup en seconde partie de premier tour, pour entamer sa trêve à la troisième position.

Ce dimanche, l'Antwerp a remonté un déficit de deux buts pour obtenir un partage sur la pelouse du Club de Bruges (2-2). Les hommes de Van Bommel, quatrièmes en cas de défaite, ont-ils évité la crise ? L'entraîneur du Great Old ne veut pas en entendre parler. "On était en crise ? On a très bien commencé le championnat dans une période où il y avait beaucoup de matches en semaine. Nous avons même battu un record vieux de 1930. Ensuite, nous avons connu notre première défaite. Mais aussi fou que cela puisse paraître, nous avions mieux joué que d'habitude."

L'Antwerp en crise...un compliment ?

Après la rencontre, Van Bommel a continué de s'exprimer sur cette éventuelle crise. "Certes, il y a les dix premières minutes catastrophiques sur la pelouse du Standard. On perd contre Charleroi et Courtrai dans des moments de basculement, et si j'analyse la défaite 1-3 contre Genk, on aurait très bien pu inscrire cinq buts. Ensuite, il y a les partages contre Anderlecht et le Club de Bruges. Si l'Antwerp est en crise ? Je prends cela comme un compliment. Cela signifie que nous sommes devenus un vrai top club" conclut Van Bommel.