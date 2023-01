Karel Geraerts : "Trop de joueurs ont presté en deçà de leur niveau"

Légère déception pour l'entraîneur de l'Union, qui tient à relativiser cette première perte de points de 2023.

Après avoir enchaîné trois magnifiques succès contre l'Antwerp, Anderlecht et Gand, l'Union a trainé la patte au point de s'accrocher dans le piège tendu par le Cercle de Bruges, ce mercredi. "Nous n'avons pas été suffisamment efficaces. Le Cercle a opté pour un jeu très direct, en misant énormément sur les deuxièmes ballons pour faire la différence. Nous avons bien maitrisé cela, mais il fallait simplement mieux finir nos occasions" commente Karel Geraerts.

Malgré ce manque d'efficacité, le coach de 41 ans reconnaît la mauvaise prestation de certains joueurs. "Il faut être juste, nous n'avons pas joué à notre meilleur niveau. Plusieurs joueurs ont réalisé une prestation individuelle en deçà de leurs standards. Je peux vivre avec un match nul, mais cela ne me rend pas heureux."

En haut de tableau, l'Union fait la mauvaise opération de cette journée en milieu de semaine. L'Antwerp a déroulé à Ostende et se rapproche à quatre points, tandis que Genk s'envole et compte neuf pions d'avance. "Nous regarderons le classement à la fin de la phase classique et nous verrons si nous devrons ajuster nos objectifs ou non" conclut le T1 Unioniste.