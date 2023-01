Miron Muslic : "Ce point contre l'une des meilleures équipes belges du moment me rend heureux"

Généreux dans l'effort, le Cercle de Bruges est parvenu à accrocher une unité contre une Union Saint-Gilloise en pleine bourre.

On n'a pas assisté à un grand match de football, ce mercredi soir. Mais généreux dans l'effort et attentif sur chaque situation, le Cercle de Bruges est parvenu à accrocher un point contre une Union Saint-Gilloise qui totalise désormais 13 rencontres consécutives sans défaite. "Je suis fier de mon équipe. Mes joueurs ont livré une performance de haut niveau. Nous étions proches d'une victoire et d'une certaine manière, nous perdons deux points ce soir. Mais il ne faut certainement pas oublier que nous avons joué contre l'une des meilleures équipes belges du moment. L'Union a détruit de nombreuses équipes ces dernières semaines, ce point me satisfait amplement."

Au rayon des compositions, Hugo Siquet était titulaire pour sa première sous ses nouvelles couleurs. Démontrant toutes ses qualités offensives comme défensives sur son côté droit, le joueur de 20 ans, qui nous a avoué avoir été approché par Anderlecht cet hiver, a quitté la pelouse à la mi-temps. "C'était prévu d'avance. On savait qu'il ne pouvait pas jouer 90 minutes. Je suis heureux de ce qu'il nous a apporté. Encore quelques matches et il sera capable de tenir toute la rencontre" conclut Miron Muslic.