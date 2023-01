Hugo Siquet : "Anderlecht a frappé à la porte, mais je ne pouvais pas accepter"

L'ancien joueur du Standard était titulaire pour sa première rencontre sous les couleurs du Cercle de Bruges.

De retour dans notre championnat après une année passée sur le banc et en tribunes du côté de Fribourg, Hugo Siquet était titulaire pour la réception de l'Union Saint-Gilloise, ce mercredi soir. Interrogé sur son choix de rejoindre la Venise du Nord, le latéral droit a avoué avoir reçu de nombreuses offres cet hiver, dont une... du Sporting d'Anderlecht.

"Au vu de mon passé au Standard, je ne pouvais pas accepter cette offre. Saint-Trond était aussi venu aux nouvelles. D'autres clubs se sont également renseignés, notamment en France, aux Pays-Bas et en Espagne. Vu ma situation et l'Euro U21 cet été, je ne pouvais pas rester un an et demi sans jouer. Je voulais absolument trouver une solution pour jouer et avoir du temps de jeu. Je suis très content de mon intégration ici et je me réjouis de pouvoir accumuler les minutes. J'avais un bon nombre de propositions, mais je suis persuadé d'avoir fait le bon choix."

Déjà très en vue sur son couloir droit, le joueur de 20 ans a quitté ses partenaires à la pause. "Ce n'est pas un problème physique. C'est ma première titularisation depuis longtemps et je savais que je ne pourrais pas jouer tout le match. Si j'ai été surpris de commencer ? Oui et non. Ma situation n'était pas évidente, mais quand j'ai vu à quel point le Cercle me voulait, cela ne m'a pas tellement étonné."