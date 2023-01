"Incroyable qu'un talent comme Siquet ait choisi le Cercle"

Le Cercle Brugge a réussi l'exploit, cet hiver, d'attirer d'Hugo Siquet. Le latéral droit est arrivé en prêt et aura l'occasion de disputer plus de minutes de jeu dans les mois à venir. Pour le plus grand plaisir de l'entraîneur Miron Muslic.

L'entraîneur du Cercle ne peut que se réjouir de l'arrivée de Siquet, qui, selon lui, va immédiatement convaincre. "C'est un honneur et une bénédiction pour nous d'avoir pu convaincre un si grand talent de rejoindre notre projet et de venir au Cercle", a indiqué Muslic à Het Nieuwsblad. "Siquet est un joueur haut de gamme, il est jeune et international et a un grand potentiel. Il y avait beaucoup d'intérêt pour lui et c'est vraiment fantastique qu'il ait choisi le Cercle pour se développer et qu'il croit fermement en notre beau projet", a déclaré Muslic. Le défenseur a directement obtenu une place de titulaire lors du match contre l'Union SG. Le Cercle a réussi à prendre un point lors de ce duel.