Anthony Moris : "Une seule équipe voulait jouer au football ce soir"

Moins explosifs qu'à leur habitude, les Unionistes ont dû se contenter d'un partage sur la pelouse du Cercle de Bruges.

Et si nous venions d'assister au pire match de la saison de l'Union ? Sur la pelouse du Cercle, les joueurs de Geraerts ne sont jamais parvenus à mettre le rythme nécessaire et ont dû se contenter du point du partage. "Il nous a manqué la justesse dans le dernier geste, la dernière passe. On n'a pas été assez tueur en première période. On manque une grosse occasion après cinq minutes, qui aurait pu offrir un tout autre match. C'est toujours difficile d'affronter cette équipe du Cercle qui joue avec ses valeurs, à savoir un football de 'kick and rush'. Leur but nous a réveillé, tout comme la montée de Lazare qui a cette faculté de se retourner pour faire mal aux défenses adverses. Prendre un point ici n'est jamais mauvais" commente Anthony Moris.

Le portier de l'Union reconnaît les difficultés de son équipe, mais estime aussi que le Cercle n'a rien fait pour que ce match devienne une fête du football. "Pour avoir un bon match de football, il faut deux équipes. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une qui avait envie de jouer au foot et de construire de l'arrière. Ils se sont contentés de balancer de longs ballons et de voir ce qui se passe. Ils ont aussi mis un gros pressing. On le savait, car on l'a vu sur les images contre Charleroi. C'est une équipe qui joue comme cela depuis quelques semaines et qui est difficile à faire déjouer. La justesse technique nécessaire pour nous en sortir nous a manqué. Ce que je retiens, c'est la réaction après le 1-0, parce que beaucoup d'équipes auraient baissé les bras. Quand on ne peut pas gagner un match, il faut parfois se contenter de ne pas le perdre. Notre résilience nous a permis d'accrocher ce point."