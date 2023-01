Examens complémentaires ce jeudi pour Dante Vanzeir

L'attaquant unioniste a dû céder sa place à Victor Boniface peu avant le retour aux vestiaires.

Pour ce déplacement au Cercle de Bruges, Karel Geraerts avait décidé d'opérer une légère tournante et de se passer des services de Victor Boniface, Simon Adingra (de retour de blessure) et de Lazare Amani pour le début de la partie. Après trois victoires capitales en moins de dix jours contre l'Antwerp, Gand et Anderlecht, certains cadres de l'Union avaient visiblement besoin de souffler.

Alors que le quatrième arbitre se prépare à annoncer le temps additionnel de la première période, Dante Vanzeir s'allonge, reste au sol, et se tient les ischios-jambiers. Remplacé par Victor Boniface, le joueur de 24 ans se serait plaint "d'une raideur" selon les dires de son entraîneur en conférence de presse.

Dante Vanzeir devrait donc passer des examens complémentaires ce jeudi pour déterminer la gravité de cette blessure. Bien qu'elle ne semble pas trop grave, elle pourrait remettre en question la présence de l'attaquant de l'Union pour la réception de Louvain, ce samedi.