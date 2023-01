Edward Still : "Cette rencontre est instructive pour le futur"

Malgré l'ouverture du score de Charles-Cook après dix minutes, les Pandas ont pris l'eau sur la pelouse de Sclessin.

Tout avait bien commencé pour Eupen, ce vendredi soir, sur la pelouse du Standard. Après dix minutes, Charles-Cook profitait de la passivité de la défense liégeoise pour tromper Arnaud Bodart et ouvrir le score. Malgré cette bonne entame, les Pandas ont été contraints à la défaite après les réalisations de Balikwisha, Zinckernagel et Perica. Après la rencontre, Edward Still a reconnu la supériorité de son adversaire du soir, tout en assurant que cette rencontre sera bénéfique pour l'avenir de l'AS Eupen.

"Le Standard était très bon en première période. Ils ont très bien réagi après notre but, on savait qu'on aurait du mal après leur égalisation. Le deuxième but de Zinckernagel est un moment de classe. Cette rencontre est très instructive pour nous, mais ce 3-1 n'aurait jamais dû tomber. Avec un peu plus d'expérience, nous aurions pu garder le ballon et mettre en difficulté la défense du Standard. Ce ne fut malheureusement pas le cas."

Cette défaite prolonge la mauvaise série d'Eupen, qui n'a gagné qu'une fois lors de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues. 15es, les Pandas pourraient retrouver la zone rouge dès ce week-end si Zulte-Waregem parvient à faire déjouer le Club de Bruges.