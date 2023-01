Ronny Deila a apprécié le match de l'un de ses hommes : "Je ne l'ai jamais vu aussi fort"

L'entraîneur du Standard avait beaucoup de satisfactions ce vendredi soir.

Grâce à la victoire 3-1 contre Eupen, le Standard se rapproche à nouveau des Champion's Playoffs. "Notre objectif reste les huit premières places. À la fin, nous verrons si nous sommes proches du top 4", a déclaré l'entraîneur Ronny Deila en conférence de presse.

"Ça n'a pas bien commencé, avec ce but précoce d'Eupen, qui a joué de manière très organisée", a commencé Deila dans son analyse du match. Mais avec deux attaquants (Ohio et Perica) son équipe était plus menaçante. "Les autres semaines, notre jeu était trop stéréotypé, maintenant, il y a la variation dont nous avions besoin. Parfois, c'était désorganisé, mais dans l'ensemble, j'ai apprécié mon équipe."

Grâce à cette victoire, les Rouches dépassent le Club de Bruges et prennent la cinquième place. "Nous n'avons perdu qu'une seule fois lors des six derniers matches. Nous aurions peut-être pu prendre les trois points plus souvent, mais dans l'ensemble, nous avons eu ce que nous méritions. Ce sera une bataille jusqu'à la fin. Assurons d'abord les huit premiers. À la fin de la saison, nous verrons si nous sommes proches du top 4. C'est un bonus."

Deila a particulièrement apprécié la performance de Dønnum. "Je ne l'ai jamais vu jouer aussi bien. Zinckernagel a également été important à nouveau et je suis heureux pour Perica, qui a eu du mal avec les critiques, mais qui s'en sort positivement et plus fort. Ohio a aussi joué une bonne rencontre, il nous a apporté de la profondeur."

Les derniers jours du mercato d'hiver arrivent, et ils promettent d'être mouvementés : "C'est un marché difficile. Même les clubs norvégiens vendent des joueurs pour plus de 10 millions d'euros cet hiver. Nous sommes sur une autre planète. Je veux des joueurs qui s'adaptent à nous. Si je ne sens pas le déclic, ce n'est pas nécessaire pour moi. Alors, je préfère travailler avec les gars qui sont déjà là. Il faut donc qu'il fasse mouche. Soit un renfort immédiat, soit un jeune joueur avec un potentiel de croissance."