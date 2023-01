La belle entrée en matière de Brandon Baiye pour sa première avec Eupen

A l'image des Pandas, le joueur de 22 ans a réalisé une grosse première demi-heure, avant de s'éteindre progressivement.

Arrivé quatre jours auparavant en provenance de Clermont Foot, Brandon Baiye était déjà titulaire dans les rangs d'Eupen pour le déplacement au Standard, conformément à ce qu'avait annoncé Edward Still en conférence de presse d'avant-match. Véritable milieu défensif de formation, le Liégeois de naissance a connu une très belle première demi-heure, avant de s'éteindre en même temps que ses coéquipiers.

Placé aux côtés de Gary Magnée dans un milieu de terrain à trois têtes au cœur du 5-3-2 initial d'Edward Still, le joueur passé par les centres de formation du Beerschot et du Club de Bruges a démontré sa faculté à couper les lignes de passes et à s'orienter rapidement face au jeu pour rythmer les offensives de son équipe.

Malgré sa taille peu élevée d'1 mètre 77, Brandon Baiye se sert très bien de sa corpulence athlétique pour remporter les duels physiques et récupérer bon nombre de ballons devant une défense soulagée par ses interventions... pendant une demi-heure. Ensuite, le nouveau numéro 6 Eupenois a semblé s'écrouler, comme ses 10 autres partenaires. Dépassé par les assauts Rouches de la fin de première période, le droitier, très émoussé à cause de son manque de temps de jeu depuis le début de la saison (164 minutes réparties en 8 matches à Clermont), a cédé sa place à Konan N'Dri en seconde période (54e).

Une première intéressante pour un joueur qui pourrait faire beaucoup de bien aux Pandas dans la course au sauvetage.