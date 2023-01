Boris Lambert : "Je dois me battre pour retrouver ma place"

Pourtant incontournable, le milieu défensif de 22 ans - reconverti en défenseur central - était sur le banc à Sclessin.

Surprise à la lecture des compositions de ce Standard - Eupen, la mise sur le banc de Boris Lambert, côté Panda. Pourtant incontournable, le désormais défenseur central de 22 ans, qui suscite l'intérêt de plusieurs formations de haut de tableau de Jupiler Pro League, a dû suppléer Jan Gorenc, blessé, en fin de première période. "Il ne faut pas chercher très loin. Je dois me remettre en question et me battre pour retrouver ma place dans le 11" écarte Boris Lambert.

Monté après les deux buts des Rouches, Boris Lambert ne s'est pas réellement montré à son avantage sur le 3-1 inscrit par Stipe Perica. "Une fois qu'on a mis le 1-0, on était dans de bonnes conditions. Le Standard a ensuite eu quelques possibilités et a su en mettre deux au fond. Ça fait mal, car je pense qu'on avait les possibilités pour garder le résultat. On a continué à y croire en seconde période, mais le 3-1 enfonce le clou. Le Standard a été rapidement vers l'avant. On a un petit peu trop reculé, ce qui leur a permis de se créer de grosses occasions. Quand on encaisse deux buts en menant 1-0, il faut savoir réagir. On le fait bien en fin de première mi-temps, mais le Standard a bien verrouillé ensuite. On doit trouver les solutions pour amener plus de danger dans ces situations."

Une nouvelle défaite donc pour Eupen, qui n'a gagné qu'une fois lors des sept derniers matches et qui n'a engrangé qu'une petite unité en 2023. "On doit se focaliser sur nous et notre jeu, sans regarder à côté. Il faut donner le maximum à chaque match et y croire On arrive sur deux matches à domicile. C'est le moment où on doit montrer qu'on peut gagner dans nos bases et mettre en difficulté une équipe comme Genk. Cela va se jouer sur des détails, il faudra les corriger pour ne pas commettre les mêmes erreurs que ce soir."