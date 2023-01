"Si les supporters ont aimé ma prestation, alors je suis satisfait"

Stipe Perica a manifesté sa joie après son but, sans colère ni rancune. Et Sclessin a apprécié.

Stipe Perica a connu une soirée digne des montagnes russes. Sifflé en début de rencontre, avant d'être décisif sur le deuxième but et de marquer le troisième, il est sorti sous l'ovation du public de Sclessin. De quoi lui donner des ailes : "Je suis là pour donner le maximum de moi-même. Les supporters paient leur ticket et ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Moi, de mon côté, je veux répondre sur le terrain, pas dans les médias. Je me donne à 100%. Ce soir, j'ai d'ailleurs couru plus de 11 km. Mais si les supporters sont heureux de ma prestation, alors moi aussi. Je sais que je ne suis pas Ronaldo, mais je vais me battre pour l'équipe et pour eux".

Pour la première fois de la saison, Perica a été associé en attaque avec Noah Ohio. Un duo qui a mis du temps à fonctionner, mais qui a finalement pu faire la différence dans cette rencontre face à Eupen. (On a bien joué ensemble, on s'est bien entendu pour une première fois. On a évidemment besoin de plus de matches ensemble pour se sentir mieux, j'espère que ça ira mieux de semaine en semaine. C'est un super gars, on a bien bossé toute la semaine et on va encore travailler pour marquer plus de buts. C'est plus facile à deux en pointe, car l'un peu créer des espaces pour l'autre, je peux alors montrer mes qualités. Je peux le dire : on n'a pas encore vu toutes mes qualités ici au Standard".

Le Standard, comme ses supporters, a besoin d'un duo d'attaque performant pour tenter, pourquoi pas, de rejoindre le top 4 en fin de saison.