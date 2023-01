Steven Alzate grandit dans son nouveau poste : "Mais je dois encore prendre mes responsabilités"

Steven Alzate s'épanouit de plus en plus au poste de numéro 6 au Standard. Il se réjouit surtout d'avoir vu son équipe reprendre le dessus après la défaite à l'Antwerp.

C'est un Steven Alzate plein d'assurance, comme sur le terrain, qui est venu s'exprimer face à la presse. Il est revenu sur la victoire (2-0) du Standard ce vendredi soir. "Nous nous sommes bien repris après la défaite de la semaine dernière. Nous étions focus sur ce match contre Eupen. Malheureusement, nous n'avons pas mis le rythme nécessaire en début de rencontre, et nous avons été menés. Nous sommes bien revenus et on a su prendre les trois points".

Et le milieu de terrain est très heureux... pour son coéquipier Perica. "Il travaille dur pour l'équipe et il attendait ce but depuis plusieurs semaines. Avec Noah, ils ont joué leur premier match ensemble, ils doivent encore se trouver, mais ils ont su nous aider aujourd'hui. C'est une bonne soirée pour nous".

D'un point de vue personnel, Steven Alzate grandit dans sa position de médian défensif : "Chaque match, je me sens mieux, je prends de la confiance. Je dois encore prendre mes responsabilités, tant défensivement que dans la possession de balle, pour faire des passes clés. Je dois encore être meilleur avec la balle et aider l'équipe".

En cette fin de mois de janvier, le mercato va se terminer et c'est toujours une période particulière pour les joueurs : "On veut juste rester focus sur nous-même et notre jeu, car c'est la seule chose qui doit nous préoccuper. Le futur ? On peut penser au top 4, ce ne sera pas simple parce que nous avons des hauts et des bas, mais si nous avons la bonne mentalité, nous pouvons atteindre nos objectifs".