Deux buts en deux minutes pour un point miraculeux

Le Sporting de Charleroi devait défier une équipe de Malines qui a emmagasiné de la confiance en Coupe de Belgique cette semaine. Les hommes de Felice Mazzù n'ont vraiment pas brillé, mais rentrent au Mambourg avec un point au bout d'un match spectaculaire.

Pour ce duel qui pouvait rapprocher le Sporting de Charleroi du top 8, Felice Mazzù avait décidé de lancer directement Vakoun Bayo en pointe, alors que l'autre recrue offensive, Nikola Stulic, est sur le banc, tout comme Tchatchoua.

Lors du premier acte, les Zèbres ne vont pas avoir droit au chapitre. Malines est bien en place et est incisif sur ses transitions. Il ne faut d'ailleurs que 5 minutes de patience pour voir le premier but de ce duel. C'est pourtant Kayembe qui a le ballon pour une rentrée en touche, mais une récupération et une passe en profondeur plus tard, Storm se présente face à Koffi, le dribble et marque dans le but vide (5', 1-0). Une entame de match catastrophique pour les hommes de Felice Mazzu, mais qui ne va pas réveiller les Carolos.

En effet, les Malinois accumulent les occasions et Koffi doit faire des miracles devant Storm, alors que Schoofs avait lui trouvé le poteau. Mais ce qui devait arriver arriva : sur une nouvelle transition, Hairemans est lancé en profondeur et ajuste lui aussi Koff pour le deuxième but (28', 2-0). On ne voit pas comment Charleroi pourrait obtenir quelque chose dans ce match à ce-moment de la rencontre, tant ce qui est proposé est très faible. Mais Rob Schoofs va relancer la rencontre. Sur un contre un peu anodin, il se jette les deux jambes en avant. S'il ne touche pas Nkuba avec la semelle, la faute est violente : l'ancien de Gand et de STVV est expulsé.

Après la petite pause, Felice Mazzu change beaucoup de choses. De système tout d'abord avec un 4-4-2, puis les hommes puisque Stulic, Knezevic et Van Cleemput montent au jeu. L'effet ? Aucun...c'est même Malines qui a la meilleure occasion 10 minutes plus tard avec Da Cruz qui tombe lui-aussi sur un Koffi des grands soirs.

Mais Charleroi va profiter d'un excès de confiance des Malinois. Les hommes de Defour font tourner, jouent à la passe à dix... mais perdent le cuir. Zorgane en profite et frappe, et même si la trajectoire est déviée, le but est bien réel (66', 2-1). Malines s'écroule alors totalement puisqu'une minute plus tard, un centre de la droite trouve la tête de ce même Zorgane qui égalise (67', 2-2).

Ces deux petites minutes auront été salutaires aux Zèbres, car malgré une belle reprise de la tête de Knezevic et une dernière énorme occasion pour Bayo dans les arrêts de jeu, Charleroi ne parvient pas à mettre le troisième but. Au final, Felice Mazzù ne sera pas malheureux avec ce point puisque le score aurait pu (du?) être plus large en faveur des Malinois à la pause. La carte rouge reçue par Schoofs et un sursaut d'orgueil des Carolos ont rapporté un point. Et c'est mieux que rien.