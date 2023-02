Anderlecht gère, enfonce Ostende et se remet en route vers le top 8

La première période était très faible, mais le RSC Anderlecht a fait la différence, avant une seconde mi-temps bien gérée à Ostende.

Après un mois de janvier infernal, Anderlecht est toujours en vie mais doit absolument lancer une série pour se rapprocher du top 8. Ce déplacement à Ostende est donc crucial pour Brian Riemer et ses troupes : un mauvais résultat, et les espoirs seront déjà sérieusement entamés. Le mercato, il faut dire, n'a pas enthousiasmé les supporters. Il faut donc leur offrir quelque chose, chez un KVO dans une mauvaise passe.

Difficile de le dire autrement : la première période de cet Ostende-Anderlecht est digne d'un match de Nationale 1, et pas forcément du tableau de gauche. Ivan Durdov donne le ton dès la 2e minute : trouvé par Dewaele au point de penalty, il aurait dû marquer...mais dévisse sa tête. Ostende prend le jeu à son compte en début de match, avec un Sieben Dewaele qui brille dans l'entrejeu contre ses anciennes couleurs.

Cours, Francis

Anderlecht va cependant trouver une solution : balancer des longs ballons. Cours, Francis, voilà la consigne, et ça marche : il faut un dégagement en urgence de Capon sur un centre de l'ailier supersonique (21e), un tacle d'Anton Tanghe dans les pieds du même Amuzu lancé encore une fois (25e). Entre temps, David Atanga a à son tour pris le dos de la défense adverse, se jouant de Zeno Debast, mais son dernier geste est totalement raté.

C'est sur corner que la solution viendra, alors que le RSCA multiplie les tentatives venues des flancs. Dillon Phillips hésite bien trop et n'est pas maître dans son rectangle, Amir Murillo en profite avec opportunisme (32e). Rideau sur cette première période, que le RSCA peut se réjouir de finir devant, car le plus dur semble être fait.

Le top 8 en vue

Sans grande surprise, un Arnstad en difficulté est remplacé par Majeed Ashimeru à la pause, et le jeu d'Anderlecht en sort bien plus fluide. Le Ghanéen tente une frappe qui fuit de peu le cadre (49e), un cadre que touche ensuite Anders Dreyer (52e) après un nouveau raid d'Amuzu côté gauche. Le break n'est pas fait, mais Ostende semble en souffrance ; une frappe de seconde ligne de Sakamoto sur corner force cependant Verbruggen à son premier arrêt (71e). Le portier sera encore décisif, et encore devant Sakamoto, sur une sortie fulgurante (82e).

On sent que le RSCA serait inspiré de faire le break, et il le fera : sur une superbe inspiration de Majeed Ashimeru, Yari Verschaeren s'infiltre dans le rectangle et offre son premier but à Anders Dreyer (89e, 0-2). Les Mauves ont disputé une seconde période bien plus digne de leurs ambitions, qui doivent rester modestes mais sont au moins plausibles : le top 8 est en vue. Ostende, de son côté, coule vers le bas du classement....