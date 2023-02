"Cette carte rouge était inutile et pas très intelligente"

Steven Defour a apprécié le jeu de son équipe en première période, mais aussi sa mentalité après la pause. Même si au final, la perte de points est un peu la faute de Rob Schoofs.

Steven Defour ne voulait pas aligner certains joueurs, cependant les absences ont obligé l'ancien Diable Rouge à prendre des mesures : "C'était un peu un casse-tête à cause de la suspension de Lavalée et de la blessure de Vanlerberghe. Nous ne voulions pas vraiment prendre de risque avec Bolingoli et Storm, mais nous n'avons pas eu le choix. Toute l'équipe a fait un travail fantastique en première mi-temps. Dans les 45 premières minutes, nous avons dominé le Sporting de Charleroi. Le score aurait pu être 3-0 ou 4-0."

Mais ce ne fut pas le cas et, à l'approche de la mi-temps, les Malinois ont pris un coup derrière la tête. "Le carton rouge de Rob Schoofs a changé toute la donne. Après le 2-1 sur un tir dévié, nous avons baissé pavillon durant deux deux minutes. Nous connaissons la force de Charlerloi : par les flancs, ils peuvent apporter des centres et ils ont des joueurs qui peuvent reprendre ces ballons de la tête."

"À la fin de la seconde période, nous pouvons être heureux que Charleroi n'ait pas marqué un troisième but, même s'il aurait été immérité", a déclaré Steven Defour. "J'ai félicité les joueurs pour leur mentalité dès la deuxième mi-temps. Le rouge de Rob était inutile et pas très intelligente, il le sait lui-même. Il était déçu. C'est exaspérant, car son exclusion fait basculer tout le match. Tout le monde était déçu."