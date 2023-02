Nikola Storm est amer : "Est-ce que nous nous sommes tirés une balle dans le pied ? Oui !"

Le numéro 11 malinois le sait : le carton rouge reçu par Rob Schoofs a changé la rencontre.

Les joueurs du KV Malines peuvent avoir des regrets. La première période des hommes de Steven Defour a été excellente, mais le score n'était que de 2-0. Puis, il y a eu l'expulsion de Rob Schoofs qui a tout changé. Nikola Storm le sait, son équipe est passée à côté de la montre en or.

"Est-ce qu'on s'est tiré une balle dans le pied ? Je pense que oui", nous confie Storm après la rencontre. " En première mi-temps, tout allait bien et nous avons joué un bon football. Et puis il y a ce carton rouge... C'est dommage."

Les joueurs de Steven Defour ont ensuite tenté de continuer à jouer vers l'avant "En seconde période, nous avons essayé de conserver notre avance, c'est dommage de la perdre en deux minutes. Notre bloc était bon, mais sur les flancs Charleroi avait plus d'espace après la pause et pouvait adresser beaucoup de centres. Sur ce type de centre, vous savez que le ballon peut parfois tomber sur l'attaquant. C'est vraiment dommage, parce que nous avons très bien joué aujourd'hui et nous aurions dû gagner."