Mbaye Leye : "Ce n'est pas contre l'Union qu'on devra se maintenir"

Le coach de Zulte Waregem s'est exprimé sur la défaite (4-0) face à l'Union Saint-Gilloise ainsi que sur le calendrier très important qui l'attend dans la suite du mois de février.

Après la lourde défaite face à l'Union, Mbaye Leye s'en rendait bien compte : ce n'était peut-être pas contre son adversaire du soir qu'il fallait espérer prendre des points. "Pour moi, l'analyse (de ce match) doit être simple et correcte : nous sommes tombés sur une équipe de l'Union plus forte que nous, qui a réussi à marquer sur nos temps faibles."

"Nous savions que ce match allait être difficile. A la limite, on pourrait même dire qu'on ne joue pas dans la même catégorie. Quand tu as la possibilité de faire rentrer des Lapoussin ou Nilsson et de faire tourner...C'est différent dans notre cas, aussi par rapport au noyau. Ce n'est pas contre l'Union qu'on doit se battre. Il ne faut pas oublier qu'on a joué (ce soir) face à une équipe qui n'a plus perdu depuis septembre et qui est candidate au titre ou les Champions' Play-offs", a analysé Mbaye Leye en conférence de presse.

Et maintenant, 3 matchs à 6 points...

16e de Pro League, Zulte Waregem va maintenant se concentrer sur ses trois prochaines échéances, face à des concurrents directs en bas de classement : Ostende, Seraing, puis Courtrai.

"Ce n'est pas contre l'Union qu'on va se maintenir, c'est contre des concurrents directs. Maintenant, quand tu regardes le classement, notre sort est entre nos mains", estime Mbaye Leye. "Nous avons fait beaucoup de bonnes choses à domicile contre Bruges et Genk, ou à Anderlecht. Il faut garder les choses positives. Aujourd'hui, c'est un match qu'il faut oublier. Mais mercredi prochain, il faudra avoir les idées à la bonne place, la bonne motivation. Les semaines qui viennent seront très importantes."