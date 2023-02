Yorbe Vertessen déjà doublement décisif avec l'Union : "Il n'y a pas de meilleur sentiment"

Le jeune attaquant est prêté par le PSV pour le reste de la saison et succédé à Dante Vanzeir. Pour ses débuts en championnat, Vertessen a immédiatement réalisé une superbe performance. Avec deux passes décisives, il a pleinement contribué à la victoire 4-0 contre Zulte Waregem.

"Il n'y a pas de meilleur sentiment. Je veux être important pour l'équipe et je l'ai clairement montré aujourd'hui. J'espère continuer sur cette voie maintenant aussi", a expliqué Yorbe Vertessen en zone mixte immédiatement après le coup de sifflet final.

Karel Geraerts a titularisé Vertessen, pour la première fois, ce dimanche "Je suis venu à l'Union pour obtenir des minutes. Ce n'était donc pas une surprise pour moi de me retrouver dans le onze de départ aujourd'hui, mais c'est rapide. Je suis juste très heureux d'avoir pu débuter aujourd'hui", a expliqué Vertessen.

L'attaquant a donc directement reçu un rôle important, lui qui est devenu très vite populaire auprès du public unioniste. "J'ai vraiment reçu un accueil très chaleureux ici. J'espère que les fans m'apprécieront. Il y a une belle ambiance", s'est réjouit Vertessen.

L'Union est invaincue depuis 16 matchs et est bien lancée dans sa seconde partie de saison. "Nous sommes vraiment dans un bon flux. Le jeu proposé m'a aussi donné envie de venir ici. Nous sommes toujours en lice dans trois compétitions, ce qui rend la chose encore plus intéressante. Et puis, pouvoir commencer comme ça avec deux passes décisives, c'est vraiment bien", a conclu Vertessen. La semaine prochaine, lors du déplacement à Bruges, l'international belge U21 essayera à nouveau d'être important pour son équipe.