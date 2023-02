Teddy Teuma sur son classement au Soulier d'Or : "Ma célébration ? C'était pour remettre les pendules à l'heure"

Le capitaine de l'Union Saint-Gilloise a inscrit le dernier but des siens ce dimanche lors de la victoire 4-0 contre Zulte-Waregem.

Quelques jours avant la rencontre de ce dimanche soir, Mbaye Leye s'était montré élogieux envers Loic Lapoussin. "Avec lui, ils ont un potentiel Soulier d'or dans leurs rangs", avait déclaré le Sénégalais, ne parlant en revanche pas de Teuma, pourtant 4e au classement de la prestigieuse récompense individuelle.

Alors, quand le capitaine de l'Union a marqué ce dimanche d'une frappe en pleine lucarne, le Maltais a décidé de faire passer un petit message, se bouchant les oreilles. "J'avais lu dans les journaux qu'il (Mbaye Leye) avait parlé du Soulier d'Or, mais que je n'étais pas visé. C'était pour remettre les pendules à l'heure. On faisait beaucoup d'éloges sur Loic Lapoussin, mais pas sur Teuma. Donc, peut-etre que maintenant on pourra un peu plus parler de moi", a lancé Teuma en zone mixte.

Aller à Bruges l'esprit revanchard

L'Union gagne donc encore alors que ses poursuivants ont de nouveau perdu des plumes. Parmi eux, le Club de Bruges, qui vit une saison compliquée et qui accueillera les Unionistes vendredi prochain. Clairement, l'Union veut encore laver l'affront de la saison dernière et enfin battre les Blauw en Zwart.

"On peut maintenant se concentrer sur ce match très important. Je ne dirais pas qu'on a une revanche à prendre, mais au vu de tout ce qui s'est passé l'année dernière et même au match aller (2-2, ndlr), il serait temps de remettre les pendules à l'heure. A nous de montrer que nous sommes en forme, parce que ça va être très compliqué là-bas."