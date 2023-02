Le Standard fait chuter l'Union dans un thriller à 6 buts !

Le Standard de Liège s'est offert une magnifique victoire sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise ce samedi soir (2-4).

En cas de victoire, l'Union pouvait revenir à seulement 4 points de Genk. Le Standard, 5e au coup d'envoi de la rencontre, avait l'occasion de provisoirement passer devant La Gantoise.

Au Standard, Ronny Deila décidait de titulariser, à la surprise générale, Melegoni en position d'attaquant ! Côté Union, Geraerts alignait Machida à la place de Van Der Heyden. Puertas prenait place au milieu.

Le Standard se montrait bien organisé mais, après une sortie de défense manquée par Dussenne, Boniface était lancé en profondeur et voyait Fossey revenir superbement (9e). L'Union restait dans le camp du Standard et Puertas s'écroulait juste en dehors du rectangle (15e).

Cinq minutes de folie

Le Standard parvenait à sortir et se montrait efficace. Suite à un ballon perdu par Lynen, Balikwisha servait Zinckernagel dans l'intervalle. Le Danois se présentait devant Moris, feintait et mettait le Standard devant (0-1, 20e).

Mais l'Union réagissait dans la foulée ! Donnum loupait totalement une relance et servait idéalement Lapoussin. Il parvenait à décaler Vertessen, qui battait Bodart (1-1, 22e).

Une ambiance de folie s'installait au Parc Duden et le Standard allait bien être inspiré de repasser devant. Après un bon travail de Donnum, Alzate se retrouvait dans le rectangle, entre trois défenseurs de l'Union. Le joueur prêté par Brighton se retournait et cannonait vers le but. Sa frappe heurtait la barre avant de terminer sa course dans le fond des filets (2-1, 25e).

La suite de la mi-temps baissait logiquement ensuite en intensité. L'Union avait la possession mais ne parvenait pas à inquiéter à nouveau Bodart. Le gardien du Standard passait totalement à côté d'un ballon brossé sur coup franc par Teuma, puiis sauvé par Bokadi (29e).

En toute fin de première mi-temps, Zinckernagel passait tout près du 1-3. Le Danois reprenait un centre de la tête. Moris était battu, mais le ballon s'écrasait sur le poteau ! Sur l'action qui suivait, Vertessen était lancé en profondeur par Puertas mais ne parvenait pas à croiser suffisamment sa frappe (45e).

L'Union, imperturbable ?

Dès le début de la seconde période, Geraerts attendait une réaction de ses troupes et remplaçait Kandouss, parfois en difficulté à droite, par Adingra qui faisait reculer Lapoussin d'un cran.

Les Unionistes profitaient des rares espaces laissés par la défense liégeoise. Teuma centrait pour Vertessen au second poteau, qui se heurtait à Bodart (49e). Sur un nouveau centre de Teuma, Bokadi déviait de la tête et obligeait Bodart à une belle envolée (55e).

Les Liégeois manquaient quant à eux l'occasion de faire 1-3 et de sans doute tuer le match. Moris sortait un arrêt étourdissant après un centre en retrait et un tir à bout portant !

Sans doute un peu usés physiquement après tant d'effort, le Standard voyait l'Union revenir à nouveau dans le match. Adingra, justement, débordait Fossey et centrait vers le point de penalty. Boniface se trouvait au bon endroit pour smasher de la tête et battre Bodart (66e).

L'Union voulait profiter de cette baisse de régime pour assommer son adversaire. Le Standard osait remonter un peu, laissait de gros espaces en contre mais Boniface se montrait anormalement maladroit.

Le Standard au bout du suspens

Tandis que l'Union semblait tout doucement s'endormir, le Standard décidait de réveiller tout ce beau monde et de faire chavirer à nouveau ses fans, encore bouillants ce samedi soir. Alzate parvenait à trouver Balikiwisha, qui combinait avec Ohio, monté au jeu à la place de Melegoni. Le Néerladais parvenait à retrouver le numéro 22 du Standard, qui trompait Moris et mettait l'Union dans de beaux draps (2-3, 85e) !

L'Union tentait bien de revenir à nouveau au score mais se heurtaient à des Liégeois qui défendaient comme un seul homme. La tension montait encore et encore. Au fil des secondes, le Standard tenait sa victoire de prestige. Dans les dernières secondes, Donnum profitait d'une grosse erreur de Machida pour faire 2-4 (90e+9).

Mauvaise opération de l'Union, qui n'avait plus perdu depuis le 11 septembre en championnat et manque l'occasion de mettre la pression sur Genk. L'Antwerp n'est plus qu'à 3 points. Superbe victoire du Standard, qui mérite ce succés.