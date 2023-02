Anthony Moris : "Le Standard a fait le match parfait"

Le gardien de l'Union Saint-Gilloise était logiquement déçu après la défaite à domicile face au Standard (2-4), son ancien club.

"On était le match parfait pour le Standard. Je connais cet adversaire, puisque j'ai joué là-bas. Et venir ici à l'Union après une mauvaise série...Voilà, je sais comment ça se passe. Il y avait le feu toute la semaine. Il y avait un tas de raisons pour lesquelles ils devaient s'imposer ici", a déclaré Anthony Moris en zone mixte.

Le gardien de l'Union a également regretté les erreurs faites par son équipe ce samedi soir. "Nous n'étions peut-être pas prêts à ce que le Standard joue comme ça. Il faut aussi reconnaître leur mérite. De notre côté, on a concédé beaucoup trop d'occasions. On a fait beaucoup trop d'erreurs individuelles et collectives que pour gagner ce genre de match. On savait bien qu'on n'allait pas gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Des résultats comme ça, de temps en temps, je pense que ça ne peut pas faire de mal jusqu'à la fin de la saison."

Une petite claque de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal

Moris a ensuite analysé la rencontre un peu plus en profondeur."Nous avons changé de dispositif à la mi-temps. Nous n'étions pas vraiment habitués à jouer comme ça. Même si je trouve qu'en première mi-temps, nous étions beaucoup mieux que le Standard. C'est surtout notre première mi-temps qui nous a fait défaut. Il faut savoir se relever aussi, parce qu'on a senti dès le début que dans le milieu de terrain le Standard nous mangeait un peu. Leurs courses dans le dos de notre défense ont fait mal. Après, ce sont de bons joueurs, il suffit de voir leur saison. Le Standard a fait le match parfait."

Pour le gardien unioniste, pas question néanmoins de s'attarder sur cette défaite - la première depuis le 11 septembre en championnat. "Une petite claque de temps en temps, ça ne peut pas faire de tort. Il n'y a pas le feu dans la baraque. Il faut rester calme et bien analyser les échecs qu'il y a eu dans cette rencontre. On est contents qu'il y ait déjà un match la semaine prochaine (samedi, ndlr) à Westerlo pour montrer que ce genre de défaite peut arriver et qu'on peut réagir."