Remplaçant de Lazare au milieu, un Unioniste a convaincu Karel Geraerts

Malgré la défaite face au Standard (2-4), le milieu de terrain hispano-suisse a livré une bonne prestation en l'absence de Lazare Amani.

C'était l'une des grosses interrogations ce samedi face au Standard: le milieu de l'Union tiendra-t-il le coup sans Lazare Amani, suspendu et auteur de plusieurs performances XXL ces derniers mois ?

Pour le remplacer, Karel Geraerts a pu compter sur Cameron Puertas. Et si l'hispano-suisse ne possède pas les mêmes qualités de vitesse et de projection que Lazare, le numéro 23 de l'Union a réalisé un match solide, se montrant généreux et volontaire. "Il a fait un bon match. je suis très satisfait. Il a beaucoup travaillé. Il a fait des bonnes actions, de bonnes accélérations avec et sans ballon", a déclaré Geraerts en conférence de presse d'après-match.

Geraerts sait néanmoins que Lazare aurait pu faire du bien ce samedi soir et sera content de le retrouver dès la semaine prochaine, face à Westerlo. "Si Puertas est un titulaire potentiel ? Oui, bien sûr. J'ai plusieurs joueurs qui sont des titulaires potentiels au milieu du terrain, comme El Azzouzi par exemple. Lazare revient aussi bientôt de suspension. Donc, j'ai plusieurs options et c'est nécessaire pour les mois qui suivent."