Le Standard salué par un ancien coach national : "Un des matchs les plus intenses que j'ai vu récemment"

Les Rouches ont surpris l'Union au Parc Duden dans une rencontre riche en buts.

Le Standard a impressionné sur le terrain de l'Union avec sa victoire 2-4. Le type de performance que René Vandereycken aimerait voir chaque semaine de la part des Rouches.

"Purement en termes de joueurs techniques, le Standard a plusieurs atouts : de Balikwisha à Zinckernagel en passant par Alzate. Mais ils manquent trop souvent d'engagement et de concentration et ce n'est pas optimal. Après, les ingrédients étaient là", explique l'ancien entraineur dans Het Belang Van Limburg.

Le Standard a su neutraliser l'Union : "Le Standard a défendu de manière compacte, a été court sur tout et a mis une bonne pression. Cette équipe devrait-elle être un peu plus constante. Je ne suis pas en faveur des Play-Offs et certainement pas de la division par deux des points, mais si vous avez vu ce match, il est dommage que six équipes ne soient pas autorisées à jouer les PO1. C'était l'un des matchs les plus intenses que j'ai vu récemment."

Cette victoire a permis au Standard de revenir à deux points du Club de Bruges, l'actuel numéro quatre du classement.