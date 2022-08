Fabio Silva, buteur en série: "Avec Esposito, nous devons encore travailler nos automatismes"

Le Portugais trouve le chemin des filets assez facilement depuis son arrivée.

Une nouvelle fois buteur, le buteur portugais Fabio Silva a trouvé le chemin des filets ce dimanche contre le RFC Seraing. Un but digne d'un attaquant de grande classe. L'ancien de Wolverhampton sait où se trouve le but, c'est indéniable.

Après la rencontre, il est venu s'exprimer au micro de Eleven Sport : "On a réalisé une très bonne première période, on a dominé le match et on s'est créé les meilleures occasions. En deuxième période, l’adversaire a gagné en confiance et on a essayé de gérer notre avantage. C’est une belle réaction après la défaite face au Cercle de Bruges.

Il est ensuite revenu sur son entente avec son comparse de l'attaque : "Avec Esposito, ce n’est que la première fois que nous sommes en duo et on n’en est qu’à la 3e journée. Nous devons encore travailler sur nos automatismes, mais il reste toute une saison pour le faire."