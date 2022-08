Kana, titulaire et prêt à entre en concurrence avec Trebel: "Un concurrent? Plutôt un ami, un mentor"

Marco Kana, apprécié par le groupe de joueurs, a joué ses premières minutes de la saison. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a plutôt bien réussi sa première prestation.

Il y a une semaine, Marco Kana n'était pas dans le groupe et a même joué avec les Espoirs lundi soir. Cela avait fait réagir beaucoup de supporters. Cependant, Felice Mazzù voulait qu'il se remette complètement avant de le jeter dans la cage aux lions. "Depuis la fin de la saison dernière, j'ai eu quelques problèmes à la hanche", confirmait Kana après le match.

"Je peux maintenant m'entraîner entièrement avec le groupe, et je suis sur le chemin de ma meilleure forme. Je n'y suis pas encore, mais je sens que ça arrive", déclare le jeune milieu de terrain. Ce dernier va donc entrer en concurrence avec Adrien Trebel. "Une concurrence ? Je ne pense pas. Adri est un ami, un mentor. Il m'aide beaucoup sur la vie sur et en dehors du terrain. Il me prend sous son aile. Alors pour moi ce n'est pas un concurrent. Il a beaucoup d'expérience et j'écoute ce qu'il me dit."

Mais dans le système de Felice Mazzu, il n'y a qu'une place pour un milieu défensif. "Je le sais, mais le système me convient vraiment. En équipe nationale, je joue aussi dans cette position". C'est de ce fait positif pour lui. Il faudra maintenant aligner les bonnes performances.