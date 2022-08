Felice Mazzu revient sur les rumeurs de transfert: "Tant que les joueurs sont impliqués, ils joueront"

Felice Mazzù sera heureux de voir arriver le 8 septembre. Le mercato sera terminé et il saura dès lors sur qui il pourra compter cette saison, du moins jusqu'au prochain mercato.

Amuzu a marqué deux buts en première periode et a signé une belle prestation. "Comment il gère la situation? Manufestement plutôt bien (rires). Vous avez vu sa prestation en première période non? Ciske est un jouer qui a besoin d'affection et je lui en donne", confieMazzu. "Et tant qu'il sera impliqué, il recevra sa chance. Ce sera le cas pour tous les joueurs".

Felice Mazzu a aligné 6 joueurs de Neerpede au coup d'envoi. Majeed Ashimeru était même dans les tribunes. "J'ai beaucoup de milieux de terrain. Je dois faire des choix. Je ne peux pas mettre tout le monde sur la pelouse. Parfois ce sont des choix délicats, comme pour Anouar. Mais l'idée, c'est de gagner les matches. J'alige toujours l'équipe qui peut gagner le match selon moi. La semaine prochaine, peut-être que je changerai quelques joueurs".

Pour le coach d'Anderlecht, cela fait partie du job, tout comme la gestion des éventuels transferts. "Tant que nous gagnons, ce n'est pas difficile. Dans ce cas, rien n'est difficile d'ailleurs. Les rumeurs font partie du football, c'est encore plus important pour moi d'avoir une bonne connexion avec la direction."