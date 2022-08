Seraing a tout perdu lors de la première demi-heure sur la pelouse du Parc Astrid.

Parfois, un entraîneur peut tout imaginer, faire le meilleur discours du monde, avoir la meilleure tactique possible : rien ne fonctionne. Quand on voit le discours de Jeunechamps après la défaite de Seraing sur la pelouse d'Anderlecht, on se retrouve exactement dans ce cas de figure.

"Je n'ai jamais vu un aussi mauvais début de match. Nous étions impuissants sur le banc", déclare le coach de Seraing. " Rien ne laissait présager avant le coup d'envoi que les choses se passeraient ainsi. Nous étions paralysés. C'était un désastre dans le travail d'équipe, la défense et même la communication. Nous avons essayé de faire quelques ajustements tactiques à la mi-temps, nous avons pu jouer de manière plus libérée en deuxième mi-temps à cause du score".

Du coup, il est un peu désabusé : "C'est dommage, car nous y avons consacré beaucoup de travail. Comme il y a trois descendants cette saison, c'est la guerre dès la première journée de championnat. Nous devons donc prendre des points dès que possible. Tout le monde sait que nous pouvons encore attirer des renforts, mais nous avons le plus petit budget en 1A. Il ne faut pas paniquer."