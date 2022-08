Edward Still l'assure: "Nous n'avons pas eu l'efficacité d'Ostende"

L'entraîneur du Sporting de Charleroi estime que la défaite contre Ostende s'est jouée sur des détails.

Edward Still le sait : la rencontre face à Charleroi s'est joué sur des détails, mais aussi sur l'efficacité défensive : "On a eu difficile en première période", annonce le coach du Sporting de Charleroi. "Ostende a bien défendu, a été agressif. On s'attendait à avoir des espaces, mais nous ne les avons pas eus et sur la pelouse, on n'a pas su en trouver d'autres. Leur pressing nous a empêché de jouer où on voulait jouer."

Le coach du Sporting de Charleroi insiste sur les détails qui ont fait la différence : "Nous avons tout de même eu des occasions. Il y a aussi le but annulé pour hors-jeu... ok, il y a hors-jeu. Mais cela se joue à pas grand-chose, c'est un résumé de notre match. Finalement, quand on regarde le match, on a le même ressenti qu'à l'Union. On a mal géré les transitions alors qu'on savait qu'Ostende serait dangereux sur ce type d'actions. Nous n'avons pas eu l'efficacité d'Ostende".

L'efficacité, le maître-mot de cette rencontre : "Notre contre-pressing dans leur camp était assez bon. Mais nous n'avons pas bien géré l'une de leur rare contre-attaque. Chapeau aussi à l'attaquant d'Ostende qui a su marquer sur cette action. Mes changements ? On joue pour gagner, pas pour faire match nul. J'ai mis un deuxième attaquant pour avoir un homme de plus dans cette zone. Cela n'a pas fonctionné."