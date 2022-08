Guillaume Hubert, l'homme du match heureux: "La pression me rend plus fort"

Avec deux arrêts déterminants en première période, Guillaume Hubert a largement contribué à la victoire des Côtiers au Sporting de Charleroi.

Guillaume Hubert a finalement passé une belle soirée. Il a sorti deux arrêts déterminants en première période, avant de contrôler le trafic aérien par la suite. Conspué par une partie du public carolo pour son passé liégeois, le gardien d'Ostende louait la mentalité de son équipe.

"On a bien senti, sur le troisième but, que nous étions libérés de la pression. Je pense qu'on mérite notre victoire. Nous avons eu la chance de mettre nos occasions au fond, mais en plus notre match était solide. On a eu une petite baisse de régime en seconde période, durant laquelle on a encaissé, mais nous avons bien réagi en repartant au combat pour prendre les trois points. Le public ? J'aime les grosses ambiances. Au Standard il y avait de la pression et la pression me rend meilleur".

En ce qui nous concerne, Guillaume Hubert est l'homme du match. Surtout pour son superbe arrêt sur la tête de Knezevic.