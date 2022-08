Yves Vanderhaeghe et Ostende créent la surprise: "Je suis fier de mon équipe"

Personne ne s'attendait un tel bilan pour les Côtiers.

Avant le début de la saison, Ostende était clairement cité parmi les candidats à la relégation. Ce bilan de 6 points sur 9, après avoir battu Malines et puis Charleroi, est donc plus qu'honorable pour les Côtiers, même si à ce stade, on ne peut pas assurer que cela va continuer.

Yves Vanderhaeghe buvait du petit lait en conférence de presse. "On ne s'attendait vraiment pas à gagner ici. Je suis fier de mon équipe. Nous avons été à la hauteur de Charleroi en première période. Nous avons eu un peu de réussite, mais nous menons à la pause. Nous n'avons pas su garder ce tempo en seconde période, ce qui nus a fait reculer. Charleroi a poussé et a égalisé, mais personne n'a abandonné. Même sans bien jouer, nous avons pu sortir de belles transitions pour marquer le deuxième but. Cela a fait mal à notre adversaire et nous a donné un extra boost".

Dans quelques jours, vendredi pour être plus précis, Ostende recevra La Gantoise à quelques mètres de la Mer du Nord. De quoi