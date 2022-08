Edward Still comprend les supporters: "Ils viennent au stade pour voir gagner leur équipe"

Les supporters de Charleroi ont manifesté leur mécontentement à la suite de la nouvelle défaite des Zèbres, contre Ostende cette fois.

Avant le début de la saison, les supporters de Charleroi avaient déjà montré des signes d'exaspération lors du match amical contre Strasbourg. La direction des Zèbres avait calmé le jeu avec un communiqué, puis la victoire lors de la première journée contre Eupen avait été un signe positif.

Mais ce samedi, après une deuxième défaite de suite et une prestation qui n'a pas été du goût du public carolo. Ils ont d'abord 'fêté" le troisième but ostendais avant de s'en prendre à la direction et aux joueurs avec des chants assez négatifs. La tension est montée un peu plus lorsque les joueurs ne sont pas allés les saluer.

Edward Still, qui a applaudi les Storm Ultras à distance, les comprend : "Les supporters ont le droit d'être mécontents. Ils viennent voir leur équipe gagner. Si la victoire n'est pas là, ils se font entendre. Après, chacun a sa vision du match : certains s'en prennent aux joueurs, d'autres aux dirigeants, d'autres à l'arbitre ou encore au coach. C'est le monde du football, chacun a son avis".

Dans une semaine, à Seraing, les Carolos devront prendre les trois points pour retrouver des couleurs et avoir un bilan acceptable avant un calendrier bien plus chargé dans les prochaines semaines.