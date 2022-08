Buteur malheureux contre Ostende, Ken Nkuba pense ne veut pas s'alarmer à la suite de la deuxième défaite des Zèbres.

Peu avant l'heure de jeu, Ken Nkuba pensait avoir remis le Sporting de Charleroi sur de bons rails en égalisant. Mais dans la foulée, alors que les Zèbres tentaient de prendre les trois points, les Côtiers ont mis deux coups sur la tête des hommes d'Edward Still.

Quelques minutes après le coup de sifflet final, Ken Nkuba s'est présenté devant la presse et a tenté d'analyser à chaud la prestation de son équipe. "Aujourd'hui, je suis content de mon but, mais je suis peiné par la défaite. Elle fait mal. Elle est dure à avaler. Mais bon, on ne va pas se laisser abattre. Je ne sais pas si c'est une défaite méritée, je pense surtout qu'ils ont été plus réalistes que nous. Ils nous ont tués dans nos moments forts".

Il revient sur ce qui aura été un tournant selon lui : "On a eu quelques occasions en première période. On a essayé de prendre les devants, et en seconde période, on a su réagir. Il faut aussi saluer la prestation de l'adversaire. On va continuer à travailler dur, mais je pense qu'on a les qualités pour jouer en D1 et pour prétendre à quelque chose".