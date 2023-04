Felice Mazzu remerciera Damien Marcq... mais surtout Hervé Koffi

Au terme d'un match fou, les Carolos se sont imposés dans les toutes dernières secondes contre Zulte. Lors d'une première période chaotique, Hervé Koffi a maintenu les Zèbres à flot.

Quel match et quel scénario, ce samedi, entre Charleroi et Zulte-Waregem. Après une première période décevante, les Zèbres ont marqué à trois reprises durant le deuxième acte, dont le but décisif de Damien Marcq dans les toutes dernières secondes. Un succès capital qui a permis aux joueurs de Felice Mazzu de retrouver le top 8 en attendant les résultats de leurs concurrents.

Mais comme le score et le déroulement le rappellent, rien ne fut facile pour Charleroi. En première période, l'Essevee a eu de multiples occasions de faire la différence, voire de tuer le match, mais est tombé sur un os nommé Hervé Koffi. Et ce n'est pas la première fois cette saison que le portier de Charleroi sauve ses couleurs.

Koffi - Gano : 3-0 !

C'est très tôt dans la partie que le Burkinabé a dû s'employer pour garder le cap. Dès le quart d'heure, le corner magnifique de Ruud Vormer tombe sur la tête de Gano, qui pense ouvrir le score. Du bout des doigts, Hervé Koffi détourne le cuir mais pense premièrement que ce n'est pas suffisant. Nathan Verboomen accorde en premier lieu l'ouverture du score avant de revenir sur sa décision... l'arrêt de Koffi est admirable et bien valable : le score est toujours vierge.

Rebelote deux minutes plus tard, toujours devant Gano, cette fois en face à face. Le gardien de Charleroi, de la jambe, dévie le second tir cadré de l'attaquant guinéen (17e). S'il ne peut rien sur le but inaugural de Ndour, Koffi empêche Zulte de faire le break deux minutes plus tard... une nouvelle fois devant Gano, lors d'un nouveau face à face (29e).

Au total, ce sont trois occasions capitales sauvées pour un Charleroi quasiment incolore en première mi-temps. Charleroi se relève ensuite, Damien Marcq libère le Mambourg dans les dernières secondes. Felice Mazzu dira merci à son défenseur mais doit surtout une fière chandelle à son gardien.