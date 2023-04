Battus mais pas abattus, Frederik D'Hollander et Zulte croient encore en leur dernière chance

Frederik D'Hollander le sait : seul un 6/6 peut maintenant sauver Zulte. L'entraîneur de l'Essevee est dépité, mais pas abattu.

C'est un véritable coup de massue qu'a subi Zulte-Waregem ce samedi. Après avoir mené au score et après avoir eu la force physique et mentale pour revenir à 2-2, l'Essevee s'est effondré dans les derniers instants sur un but de Damien Marcq. Zulte, qui a maintenant 4 points de retard sur les Pandas, se rend à Eupen la saison prochaine. Une victoire et tout est possible, un autre résultat et tout est terminé...

"La situation est désormais claire. On doit gagner deux fois, tout simplement. On sait que seul un 6/6 nous sauvera mais on ne va premièrement penser qu'au déplacement à Eupen. Je vais devoir booster mentalement mes joueurs et leur faire croire au plan de jeu que nous afficherons là-bas. Si vous faites un calcul de probabilité, je peux comprendre que vous estimiez que nous n'avons pratiquement plus aucune chance. Mais je ne suis pas de cet avis" analysait Frederik D'Hollander en conférence de presse, d'un air complètement dépité.

"Je ne dirais pas que tout s'est mal passé. On joue une très bonne première période et on aurait pu mener davantage. Mais comme souvent cette saison, on ne tue pas le match et on se fait piéger. On sait qu'on va avoir du mal en seconde période, malgré ça on revient encore dans ce match. C'est la résilience de ce groupe. Cela illustre la situation dans laquelle nous sommes désormais : on va devoir renverser la vapeur" a conclu l'entraîneur de l'Essevee après la rencontre.