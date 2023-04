La statistique effarante qui justifie la probable descente de Zulte-Waregem

Battu ce samedi à Charleroi, Zulte doit désormais remporter ses deux derniers matchs pour avoir une chance de se maintenir en Jupiler Pro League. On ne veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais cela semble compliqué.

Ce samedi soir, Zulte-Waregem vient peut-être de dire au revoir à la Jupiler Pro League. Sur la pelouse de Charleroi, les joueurs de Frederik D'Hollander ont été défaits à la dernière seconde après un superbe but de Damien Marcq et comptent désormais quatre unités de retard sur Eupen, première équipe non relégable.

Deux journées avant la fin de la phase classique, l'Essevee doit se rendre au Kehrweg la semaine prochaine avant de recevoir le Cercle lors de l'ultime journée. Seul un 6/6 peut donc sauver Zulte... compliqué. Après Seraing, les Flandriens devraient donc être la deuxième équipe officiellement reléguée cette saison. Il restera alors un siège éjectable libre qui semble être promis à Ostende.

Mener n'est pas gagner

Ce n'est pas la première fois cette saison qu'on a le sentiment que Zulte-Waregem avait le match en main, a parfois dominé son adversaire et aurait mérité une victoire, ou au minimum un point. Et pour cause.

Au Mambourg, Zulte-Waregem a pris les commandes d'une rencontre pour la 11e fois cette saison. Là où les équipes convertissent une grande partie de ces possibilités en victoires, Zulte ne l'a emporté dans cette configuration... qu'à cinq reprises. Cinq victoires en onze matchs après avoir mené au score, c'est bien sûr le plus mauvais bilan de Jupiler Pro League, et de loin.

Une statistique effarante qui justifie la position des Flandriens au classement. Mener n'est pas gagner. Aujourd'hui encore, les battus du jour auraient pu inscrire trois buts avant même le retour aux vestiaires. Malheureusement pour eux, Hervé Koffi était dans les parages.

"Nous quittons le terrain tête baissée, mais nous pourrions la lever au vu de la manière avec laquelle nous avons joué. On a mis en difficulté un candidat aux Play-Offs 2 qui évoluait à domicile. Nous ne sommes pas récompensés et nous en payons le prix à la fin" commentait d'ailleurs D'Hollander après le match. Cette phrase aussi est ressortie trop souvent à Zulte cette saison. Mbaye Leye s'en souvient probablement.